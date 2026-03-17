Youri Mulder kraakt elftal van Ajax af: "Dat zijn dan amateurs"

Aan tafel bij Rondo komt Ajax ter sprake, na de 4-0 overwinning op Sparta. Veel aandacht ging uit naar de debuterende Óscar García, die volgens sommigen iets teweegbracht bij de ploeg. Mulder ziet dat anders: "Ik heb de wedstrijd gezien en ik vond het tot de 1-0 niet anders. Ik vond niet dat je een Ajax met een totaal ander gezicht zag. Dat kwam pas na de goals, zeker na de 2-0. Toen gingen ze tikken, ook voor de zestien, en goed voetballen."

"Ik zag in Berghuis ook weer in één keer iets terug op het veld, terwijl Godts ook weer aardig bezig was, al draafde hij soms een beetje te ver door. Zeker na de goals zag het er goed uit." Gullit merkt op dat de spelers meer plezier leken te hebben, maar Mulder blijft kritisch: "Er is drie dagen een nieuwe trainer en dan is het plezier ineens terug. Wat zijn dat dan voor profs? Dat zijn dan amateurs."

"Die spelers denken: dit is mijn kans", reageert Gullit. "Ik denk dat Ajax wel zelfvertrouwen heeft." Mulder houdt vast aan zijn mening: "Het is wel triest dat het zo moet gaan. Er gaat een trainer weg en dan is na drie dagen het plezier weer terug, kom op hé."