Youri Mulder tipt Michel: "Ze moeten hem nu gewoon laten staan"
Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen, maar Marcos Leonardo wist opnieuw niet te scoren. Youri Mulder is echter wel gecharmeerd van de Braziliaanse aanvaller en ziet een aantal specifieke kwaliteiten.
"Bij dat penalty-moment liep hij wel echt goed vrij", sprak hij maandagavond bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport. "Hij heeft wel gif. Ze moeten hem nu gewoon laten staan. Waarschijnlijk komt de goal dan vanzelf wel", voorspelt Mulder, die daarmee een duidelijk advies geeft aan Ajax-trainer Michel Sanchez.
Wim Kieft was ook niet ontevreden over de inbreng van de 23-jarige spits. "Je ziet af en toe wel dat hij goed kan voetballen. Hij gaf bijvoorbeeld een mooi balletje met buitenkant rechts. Het duurt alleen wel heel lang. Als je een goede speler bent mag het niet zo lang duren", besluit Kieft over het gebrek aan goals.
Volgens Khalid Boulahrouz had aanvoerder Davy Klaassen zijn ploeggenoot moeten helpen door de penalty te gunnen. "Hij had die jongen over het dooie punt moeten helpen", legt hij uit. "Het is ook wel lelijk als je de bal zelf opeist en hem dan mist", besluit Boulahrouz over de inzet van de routinier.
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Youri Mulder tipt Michel: "Ze moeten hem nu gewoon laten staan"
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