Youri Mulder trekt trieste conclusie over Ajax: "Zwakke ploegen"

Youri Mulder begrijpt niet waarom de Europese verwachtingen rond Ajax en Feyenoord zo hoog zijn. In Rondo noemt de analist het onrealistisch dat er wordt verwacht dat de Nederlandse topclubs zomaar winnen van teams als Olympiakos en Real Betis.

"Het was slecht", begint Mulder over de prestaties van de Nederlandse clubs in Europa. "PSV was redelijk, maar in Nederlandse dagbladen en tv-omgevingen gaat men er vanuit dat Ajax van Olympiakos moet winnen en Feyenoord van Real Betis, maar dat is niet zo. Dat is helemaal niet zo. Feyenoord en Ajax zijn zwakke ploegen. Langzaam maar zeker moet dat doordringen, dat het een hele lange weg wordt. Je kunt wel dromen dat Olympiakos bang is voor Ajax, maar dat is lang geleden."

Kees van Wonderen plaatst daar direct een kanttekening bij door te wijzen op recente Europese successen. "Nog niet zo lang geleden speelde Feyenoord Champions League en won het van grote ploegen en was Ajax bijna finalist van de Champions League", blikt hij terug.

Toch blijft Mulder kritisch: "Misschien heb ik ongelijk en is het hosanna. Je kunt er bijna negatiever naar kijken dan positief. Het gaat niet goed met Feyenoord en Ajax."