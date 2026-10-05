Youri Mulder vol lof: "De beste speler met wie ik heb gespeeld"
Youri Mulder is tegenwoordig actief als sportief directeur van Schalke 04, maar hij bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn loopbaan als profvoetballer. De aanvaller speelde in het beloftenteam van Ajax en maakte uiteindelijk vooral furore bij FC Twente en Schalke 04.
In het magazine van ELF Voetbal heeft hij zijn 'Superelf' samengesteld en daarin staat Jan van Halst opgesteld als verdedigende middenvelder. "Elke ploeg heeft een Jan van Halst nodig. In Engeland noemen ze zijn stijl 'a Holding Six'. Hij was een goede voetballer, met goede passing", blikt Mulder terug.
"Dat kwam volledig tot uiting bij Ajax onder Ronald Koeman. Daarbij kon hij ook heerlijk schoffelen en was hij een absolute winnaar. De Argentijnen hebben tien Jan van Halsten en één Lionel Messi. Daar ben je dus heel succesvol mee. Die moeten we in Nederland meer opleiden, want het is een uitstervend ras", stelt hij.
Ronald de Boer staat ook in zijn favoriete team. "Een van de creatiefste voetballers met wie ik heb gespeeld. Je had hem ook op linksback of centraal in de verdediging kunnen zetten. Ronald heeft een enorm inzicht en koppelde dat aan een uitstekende techniek", vervolgt hij enthousiast.
"Zijn periode bij FC Twente is heel belangrijk voor hem geweest. En voor mij. Mijn transfer naar Schalke heb ik deels aan Ronald te danken", verklapt Mulder. "Ik stuurde destijds een videoband op naar de club, waar ook goals van De Boer met mijn rugnummer op stonden. We hadden beiden blond haar, dus het viel ze niet op dat ik het niet was. Als ik Ronald nu tegenkom, vraagt hij altijd waar zijn Duitse marken blijven", lacht hij.
Voormalig Ajax-speler Bryan Roy is de linksbuiten in zijn elftal. "Mijn joker. Roy is de beste speler met wie ik heb gespeeld op profniveau", onthult Mulder. "Die ongelooflijk verschroeiende versnelling heb ik nooit bij een andere speler meegemaakt. Het was echt een lust voor het oog om te zien en hoe zijn spieren te werk gingenom te zorgen dat hij wegkwam. Hij koppelde zijn power aan een flinke dosis techniek in zijn dribbels. Ik heb erg van hem genoten, hoewel we maar kort samenspeelden", benadrukt de voormalig Oranje-international.
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