Youri Mulder vol lof: "Hij is in ieder geval beter dan Rugani"

Ajax wist zich vorige week definitief te versterken met Ko Itakura en de Japanner kan tegen Go Ahead Eagles zijn debuut maken. Youri Mulder is vol lof over de centrumverdediger, die in het verleden nog in de Tweede Bundesliga speelde bij Schalke 04.

"Hij bracht duelkracht en intensiteit, maar vooral heel veel voetbalintelligentie", blikt hij terug op de website van Voetbal International. "Hij was sterk in het indribbelen van achteruit, hij voelde zich duidelijk comfortabel als hij op het middenveld terecht kwam. Daar heeft hij bij ons ook nog een paar keer gespeeld, trouwens. Technisch is het gewoon een goede voetballer, hij ziet het gevaar, is behoorlijk dynamisch, wendbaar en zeker niet traag", benadrukt Mulder.

"En hij was ook gevaarlijk met de kop bij ons, hij heeft behoorlijk wat doelpunten gemaakt uit standaardsituaties. We zijn dat jaar met Schalke gepromoveerd naar de Bundesliga", vervolgt hij trots. "Daarna konden we hem permanent overnemen van City, maar dat had onze hele budget opgegeten. Achteraf hebben veel mensen toen wel gezegd: “Hadden we het maar gedaan.” Want hij was echt een steunpilaar voor ons", constateert Mulder.

De voormalig profvoetballer, die deze week nog analyticus was bij de wedstrijd Fenerbahce - Feyenoord, denkt dat de club uit Amsterdam dus goed gehandeld heeft. "Hij is in ieder geval beter dan Rugani haha. Je ziet het nu ook bij Feyenoord, in het centrum wil je toch wat meer ervaring. Dat is de fundering van je elftal, dan mag het ook wat kosten. Ik denk dat Itakura een topaanwinst is voor Ajax", voorspelt Mulder.