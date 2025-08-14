Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Youri Mulder vol lof: "Hij is in ieder geval beter dan Rugani"

Niek
Youri Mulder bij een oefenwedstrijd van Schalke 04 in Gelsenkirchen
Youri Mulder bij een oefenwedstrijd van Schalke 04 in Gelsenkirchen Foto: © Pro Shots

Ajax wist zich vorige week definitief te versterken met Ko Itakura en de Japanner kan tegen Go Ahead Eagles zijn debuut maken. Youri Mulder is vol lof over de centrumverdediger, die in het verleden nog in de Tweede Bundesliga speelde bij Schalke 04. 

"Hij bracht duelkracht en intensiteit, maar vooral heel veel voetbalintelligentie", blikt hij terug op de website van Voetbal International. "Hij was sterk in het indribbelen van achteruit, hij voelde zich duidelijk comfortabel als hij op het middenveld terecht kwam. Daar heeft hij bij ons ook nog een paar keer gespeeld, trouwens. Technisch is het gewoon een goede voetballer, hij ziet het gevaar, is behoorlijk dynamisch, wendbaar en zeker niet traag", benadrukt Mulder.

"En hij was ook gevaarlijk met de kop bij ons, hij heeft behoorlijk wat doelpunten gemaakt uit standaardsituaties. We zijn dat jaar met Schalke gepromoveerd naar de Bundesliga", vervolgt hij trots. "Daarna konden we hem permanent overnemen van City, maar dat had onze hele budget opgegeten. Achteraf hebben veel mensen toen wel gezegd: “Hadden we het maar gedaan.” Want hij was echt een steunpilaar voor ons", constateert Mulder. 

De voormalig profvoetballer, die deze week nog analyticus was bij de wedstrijd Fenerbahce - Feyenoord, denkt dat de club uit Amsterdam dus goed gehandeld heeft. "Hij is in ieder geval beter dan Rugani haha. Je ziet het nu ook bij Feyenoord, in het centrum wil je toch wat meer ervaring. Dat is de fundering van je elftal, dan mag het ook wat kosten. Ik denk dat Itakura een topaanwinst is voor Ajax", voorspelt Mulder. 

Gerelateerd:
Hans Kraay junior

Kraay jr. zag vader shoppen bij Ajax: "Alleen nog Ronald Koeman"

0
Ryan Gravenberch

Gravenberch worstelde: "Denk dat hij in een depressie zou zijn beland"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd