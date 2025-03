Youri Mulder wijst naar uitvak: "De Ajax-fans accepteren dit"

Ajax ging donderdagavond kansloos onderuit op bezoek bij Eintracht Frankfurt en is daardoor uitgeschakeld in de Europa League. Ajax-trainer Francesco Farioli verraste velen in Nederland door met een B-team te starten in Duitsland.

Bij de meegereisde supporters van Ajax leefde dat gevoel volgens Youri Mulder. De analist krijgt van presentator Wytse van der Goot de vraag of Farioli 'zijn hand heeft overspeeld' door liefst tien wijzigingen door te voeren. "Dat vinden de supporters niet", antwoordt Mulder bij Ziggo Sport.

"Kijk even naar het vak met Ajax-supporters, waar Farioli met zijn ploeg naartoe gaat", wijst Mulder naar de tv-beelden uit Frankfurt. "Ze wijzen het niet af. De spelers krijgen applaus. De fans accepteren dit, want ze willen gewoon een kampioenschap. Dat is hoe zij het waarschijnlijk zien."

Wesley Sneijder, die flink uithaalde naar Farioli, is niet verrast door de reactie van de Ajax-supporters. "Natuurlijk klappen ze nu en willen ze de ploeg steun meegeven richting zondag", doelt de oud-Ajacied op het komende duel met AZ. "Maar het kan heel snel omslaan", waarschuwt hij. "Het is geen verrassing hoe ze vanavond spelen. En of ze nou met tien anderen spelen: Ajax speelt gewoon geen goed voetbal, dat weten we. Ze komen er steeds goed mee weg, totdat het balletje een keer de andere kant op valt."