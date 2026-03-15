Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Youri Regeer bevestigt blessure met boodschap op eigen Instagram

Gijs Kila
bron: Instagram
Een aangeslagen Youri Regeer
Een aangeslagen Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer heeft op Instagram gereageerd op de blessure die hij opliep tijdens de wedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder raakte geblesseerd aan zijn hamstring tijdens de overtuigende 4-0 overwinning van de Amsterdammers.

Na afloop van het duel liet trainer Óscar García al weten dat Regeer mogelijk langere tijd uit de roulatie zou zijn. De speler zelf reageerde zondag via social media en probeerde de situatie enigszins te relativeren. "Out for a little while. Back soon."

Toch lijkt het vrijwel zeker dat Regeer de Klassieker tegen Feyenoord volgende week in De Kuip moet missen. Ajax zal daardoor op zoek moeten naar een alternatief op het middenveld voor het belangrijke duel met de Rotterdamse rivaal.

Youri Regeer op Instagram
Youri Regeer op Instagram Foto: © Screenshot Instagram
0
0
Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties