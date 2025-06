Youri Regeer blikt vooruit: "Hij zegt wel dat ze ons gaan pakken"

“Ik moet zeggen dat we nu veel darten met een paar jongens. Daarnaast pingpongen we vaak en worden er aardig wat potjes UNO gespeeld", vertelt hij op de website van Voetbalzone. “Helaas is Youri Baas afgehaakt. Ik dart graag tegen hem. Nu gooi ik tegen Calvin Raatsie en ook Ruben van Bommel doet af en toe mee. Thom van Bergen, Robin Roefs, we hebben een leuk groepje", constateert Regeer.

De Ajax-speler kijkt overigens ook al uit naar de tweede groepswedstrijd, want dan staat de ontmoeting met Jong Denemarken op het programma. Regeer heeft al contact gehad met Anton Gaaei, die onderdeel uitmaakt van die ploeg. “Hij wenste me succes, maar zegt wel dat ze ons gaan pakken. Laat maar zien! Wij kijken van wedstrijd tot wedstrijd en willen iedere pot winnen", besluit Regeer vastberaden.