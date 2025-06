Youri Regeer: "Dat was nodig na de laatste weken bij de club"

Youri Regeer begon het seizoen als speler van FC Twente, maar keerde in de afgelopen winter terug naar Ajax. Het seizoen eindigde met de Amsterdammers in een teleurstelling en die wil hij met Jong Oranje op het EK in Slowakije van zich afspelen.

"Het is mooi om hier te zijn. Je leeft hier twee jaar lang naartoe, dus ik kijk ernaar uit om een eindtoernooi te gaan spelen", vertelt Regeer voor de camera van Voetbalzone. "Ik ben een paar dagen weggeweest. Dat was denk ik ook nodig na wat er in de laatste week op de club is gebeurd. Ik heb mezelf goed opgeladen en ben blij om hier te zijn."

Donderdag start het EK voor Jong Oranje met de wedstrijd tegen Finland. "We hebben er zin in. Hier hebben we twee jaar lang kwalificatie voor gespeeld. Iedereen schrijft dat wij topfavoriet zijn, dus nu is het aan ons om dat te laten zien. Ik ga me richten op een rol als zes of nummer tien. Op die twee posities kun je mij verwachten", aldus Regeer.