Youri Regeer eerlijk: "Die dingen nam ik eerder minder serieus"

Youri Regeer keerde in januari van dit jaar terug bij Ajax, dat hem overnam van FC Twente. De 21-jarige middenvelder kende een valse start in Amsterdam, want hij raakte al snel geblesseerd.

"Ik had net tien dagen daarvoor getekend, toen ik geblesseerd raakte", vertelt hij openhartig op de officiële website van Ajax. "De eerste week was echt zwaar, vooral mentaal. Dan moet je die knop omzetten en aan herstel denken. Als je met je hoofd niet in de revalidatie zit, werkt het alleen maar tegen."

Regeer vond vooral steun bij zijn familie. "Ik heb veel met gepraat met mensen dicht om me heen. We hebben een sterke band, tijdens die periode zag ik ze ook meer", aldus de middenvelder, die de revalidatie pittig vond. "Ik heb echt een hekel aan de gym", lacht hij. "En sinds de revalidatie is dat er niet beter op geworden. Maar ik heb wel belangrijke stappen gezet: meer spiermassa en ik ben echt sterker geworden. Nu let ik op herstel, ijsbaden, massages. Als jeugdspeler vond ik dat minder belangrijk, nu hoort het er gewoon bij."

"Tijdens mijn revalidatie kon ik aan dingen werken die ik eerder minder serieus nam", meent Regeer, die inmiddels zelfs een eigen team om zich heen heeft. "Ik heb sinds 2,5 jaar een voedingsdeskundige, een sportpsycholoog en een eigen fysiotherapeut. Los van de begeleiding bij de club is dat enorm waardevol."