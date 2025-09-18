Youri Regeer eerlijk na nederlaag met Ajax: "Het is frustrerend"

Inter sloeg twee keer toe vanuit een corner en wist daarmee de Champions League-wedstrijd te winnen. "Het is frustrerend", baalt Regeer na afloop op de persconferentie. "In de tweede helft is de eerste corner gelijk een goal. Daar moeten we heel gauw van leren, want we weten dat dit afgestraft kan worden op dit niveau."

Regeer vond dat Ajax in het open spel niet onderdeed voor de Italiaanse club. "Op geen enkel moment kansloos gevoeld in het veld. We hebben de eerste helft laten zien dat we ook goed voetbal kunnen spelen", zo oordeelt hij. "We kunnen voortborduren op de eerste helft, het eerste halfuur hebben we Inter echt partij kunnen bieden."