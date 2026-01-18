Youri Regeer eerlijk over Ajax: "We misten een leider op het veld"

Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
bron: ESPN
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer baalde zichtbaar na het gelijkspel van Ajax tegen Go Ahead Eagles (2-2). De middenvelder erkende dat de ploeg na rust volledig de grip verloor en dat het ontbreken van een echte leider op het veld de Amsterdammers uiteindelijk duur kwam te staan.

Net als eerder in de Eurojackpot KNVB Beker, waar Ajax met 6-0 onderuitging tegen AZ, zakte de ploeg na de pauze ver weg. Na een sterke eerste helft en een comfortabele 2-0 voorsprong kantelde het duel volledig toen Go Ahead Eagles ingreep en Victor Edvardsen binnen de lijnen bracht.

"Ze maken een aanpassing in de tweede helft en toen kregen we er helemaal geen grip meer op", zei Regeer bij ESPN. "We hadden het in de eerste helft al moeten beslissen en de 3-0 moeten maken, maar dat we het zo weggeven mag gewoon niet."

Volgens Regeer miste Ajax in die fase iemand die de ploeg bij de hand kon nemen. "We misten een leider op het veld die ons dan kan helpen", vervolgde hij. De middenvelder werd na rust regelmatig teruggedrongen in een vijfmansdefensie. "We moeten het doen met de spelers die we nu hebben en dan mogen dit soort dingen niet gebeuren."

