Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"

"Regeer moet die bal er gewoon in schieten", blikt hij terug in het programma van ESPN. "Als je een beetje kunt voetballen, dan schiet je de bal die terugkomt van de paal gewoon in het doel. Hij krijgt twee grote kansen en in elke wedstrijd ligt hij gemiddeld vijf minuten op de grond. Elke keer dat Regeer tegen een ander lichaam aanloopt, ligt hij op de grond", vervolgt Vissers geïrriteerd.

Hij is ook kritisch over de opstelling van Ajax. "Als jij denkt dat je met Berghuis op rechtsbuiten, Regeer op het middenveld en nog een paar lichtgewichten eromheen in het huidige voetbal kunt spelen… Er zit geen intensiteit en urgentie in", constateert hij. "Er zit helemaal niks in. Dan zegt hij ook nog dat ze in de eerste helft redelijk hebben gevoetbald…", zucht Vissers, die zich ook heeft gestoord aan de uitspraken van trainer Oscar Garcia. De Spaanse oefenmeester liet na de nederlaag tegen de club uit de Domstad weten dat het 'niet zijn selectie' is.