Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"

Niek
Youri Regeer ligt (weer) op de grond
Youri Regeer ligt (weer) op de grond Foto: © Pro Shots

Ajax verloor zondag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht en Willem Vissers toonde zich bij VoetbalPraat kritisch over Youri Regeer. De verslaggever van de Volkskrant zag dat de middenvelder minimaal één keer had moeten scoren. 

"Regeer moet die bal er gewoon in schieten", blikt hij terug in het programma van ESPN. "Als je een beetje kunt voetballen, dan schiet je de bal die terugkomt van de paal gewoon in het doel. Hij krijgt twee grote kansen en in elke wedstrijd ligt hij gemiddeld vijf minuten op de grond. Elke keer dat Regeer tegen een ander lichaam aanloopt, ligt hij op de grond", vervolgt Vissers geïrriteerd. 

Hij is ook kritisch over de opstelling van Ajax. "Als jij denkt dat je met Berghuis op rechtsbuiten, Regeer op het middenveld en nog een paar lichtgewichten eromheen in het huidige voetbal kunt spelen… Er zit geen intensiteit en urgentie in", constateert hij. "Er zit helemaal niks in. Dan zegt hij ook nog dat ze in de eerste helft redelijk hebben gevoetbald…", zucht Vissers, die zich ook heeft gestoord aan de uitspraken van trainer Oscar Garcia. De Spaanse oefenmeester liet na de nederlaag tegen de club uit de Domstad weten dat het 'niet zijn selectie' is. 

"Het is echt een heel treurige uitspraak van deze man. Als je de derde coach bent, is het nooit jouw selectie. Daar hoef je dan niet nog een keer de nadruk op te leggen. Hij is er gekomen, omdat er twee andere coaches (Heitinga en Grim, red.) weggestuurd werden. Dan moet hij gewoon presteren. Dat heeft hij in de eerste wedstrijd gedaan, want er werd met 4-0 van Sparta gewonnen. Er leek toen iets van energie in het elftal te zitten, maar dat is er heel snel ook weer uitgevloeid. Hij zegt nu steeds dat ze het fysiek niet aankunnen. Hij is toch al een aantal weken bezig? Dan had hij dat anders moeten doen", besluit Vissers. 

Gerelateerd:
Arnold Bruggink in het bos

Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"

0
Lucas Jetten aan de bal tegen Roda JC

'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"

'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'

Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"

Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"

"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"

Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"

Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"

Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws