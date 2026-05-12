Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax verloor zondag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht en Willem Vissers toonde zich bij VoetbalPraat kritisch over Youri Regeer. De verslaggever van de Volkskrant zag dat de middenvelder minimaal één keer had moeten scoren.
"Regeer moet die bal er gewoon in schieten", blikt hij terug in het programma van ESPN. "Als je een beetje kunt voetballen, dan schiet je de bal die terugkomt van de paal gewoon in het doel. Hij krijgt twee grote kansen en in elke wedstrijd ligt hij gemiddeld vijf minuten op de grond. Elke keer dat Regeer tegen een ander lichaam aanloopt, ligt hij op de grond", vervolgt Vissers geïrriteerd.
Hij is ook kritisch over de opstelling van Ajax. "Als jij denkt dat je met Berghuis op rechtsbuiten, Regeer op het middenveld en nog een paar lichtgewichten eromheen in het huidige voetbal kunt spelen… Er zit geen intensiteit en urgentie in", constateert hij. "Er zit helemaal niks in. Dan zegt hij ook nog dat ze in de eerste helft redelijk hebben gevoetbald…", zucht Vissers, die zich ook heeft gestoord aan de uitspraken van trainer Oscar Garcia. De Spaanse oefenmeester liet na de nederlaag tegen de club uit de Domstad weten dat het 'niet zijn selectie' is.
"Het is echt een heel treurige uitspraak van deze man. Als je de derde coach bent, is het nooit jouw selectie. Daar hoef je dan niet nog een keer de nadruk op te leggen. Hij is er gekomen, omdat er twee andere coaches (Heitinga en Grim, red.) weggestuurd werden. Dan moet hij gewoon presteren. Dat heeft hij in de eerste wedstrijd gedaan, want er werd met 4-0 van Sparta gewonnen. Er leek toen iets van energie in het elftal te zitten, maar dat is er heel snel ook weer uitgevloeid. Hij zegt nu steeds dat ze het fysiek niet aankunnen. Hij is toch al een aantal weken bezig? Dan had hij dat anders moeten doen", besluit Vissers.
