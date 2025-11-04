VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Youri Regeer: "Het is niet moeilijk nu speler van Ajax te zijn"

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
Youri Regeer bedankt de Ajax-fans
Youri Regeer bedankt de Ajax-fans Foto: © Pro Shots

Ajax speelt woensdagavond in eigen huis een belangrijk duel in de Champions League. Kan de ploeg van John Heitinga eindelijk afrekenen met de hatelijke nul in Europa of blijft het stijf onderaan staan.

Bij de persconferentie was ook Youri Regeer, evenals trainer John Heitinga, aangeschoven. Hij laat weten dat hij weinig merkt van de negatieve verhalen in de media. Regeer verklaart hierover. "Het is niet moeilijk om nu speler van Ajax te zijn. Ik lees weinig en neem niks van wat de buitenwacht schrijft mee het veld op. Ik voel wel dat er meer automatismen inkomen. Dat kunnen we beter laten zien als we vaster aan de bal worden."

Over de tegenstander uit Turkije zegt hij het volgende. "Bang voor Galatasaray? Nee, maar we moeten goed georganiseerd zijn als we de bal hebben, want ze hebben een geweldige aanval. Maar ik denk dat Galatasaray vooral een geweldig team is. Galatasaray heeft snelle en sterke spelers, maar er is niets om bang voor te zijn", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Update over terugkeer Dolberg: "Het gaat sneller dan verwacht"

0
Wesley Sneijder

Sneijder maakt gehakt van 'spelprincipes' Heitinga: "Kan toch niet?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Youri Regeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd