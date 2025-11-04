Youri Regeer: "Het is niet moeilijk nu speler van Ajax te zijn"

Ajax speelt woensdagavond in eigen huis een belangrijk duel in de Champions League. Kan de ploeg van John Heitinga eindelijk afrekenen met de hatelijke nul in Europa of blijft het stijf onderaan staan.

Bij de persconferentie was ook Youri Regeer, evenals trainer John Heitinga, aangeschoven. Hij laat weten dat hij weinig merkt van de negatieve verhalen in de media. Regeer verklaart hierover. "Het is niet moeilijk om nu speler van Ajax te zijn. Ik lees weinig en neem niks van wat de buitenwacht schrijft mee het veld op. Ik voel wel dat er meer automatismen inkomen. Dat kunnen we beter laten zien als we vaster aan de bal worden."

Over de tegenstander uit Turkije zegt hij het volgende. "Bang voor Galatasaray? Nee, maar we moeten goed georganiseerd zijn als we de bal hebben, want ze hebben een geweldige aanval. Maar ik denk dat Galatasaray vooral een geweldig team is. Galatasaray heeft snelle en sterke spelers, maar er is niets om bang voor te zijn", besluit hij.