Youri Regeer is terug, maar baalt toch: "Met mijn kwaliteiten..."

Youri Regeer is na een blessure terug bij Ajax. Tegen Sparta was hij als invaller trefzeker, maar baalde hij na afloop ook van een gemiste kans.

Heel even lekker Regeer heel snel na zijn invalbeurt de bevrijdende 1-0 te maken. "Er werd geschoten en ik vond het een lastige bal die Wout schoot", begint de middenvelder tegenover ESPN. "Ik legde hem misschien niet helemaal goed aan, maar het was een moeilijke bal. Ik kwam vanuit een lastige hoek, maar eerlijk gezegd vind ik dat zo'n bal er met mijn kwaliteiten gewoon in moet. Gelukkig kreeg ik daarna nog een kans."

"Ik viel in rond de 86e minuut (89e minuut, red.), dus dan probeer je nog je uiterste best te doen. Ik denk dat ik uiteindelijk een prima invalbeurt had." Tijdens de tweede helft zag Regeer dat Ajax veel mogelijkheden onbenut liet, zo raakte de ploeg maar liefst vier keer het aluminium. "Je hoopt gewoon dat de eerste goal zo snel mogelijk valt. Helaas gebeurde dat niet meteen, maar ik denk dat we daarna goed onze rug hebben gerecht en uiteindelijk een heel belangrijk punt hebben gepakt."

In de absolute slotfase was Regeer toch de held van Ajax. Na de kort daarvoor gevallen 0-1 van Sparta was zijn goal een flinke opluchting. "De bal kwam een beetje tussen de verdediger en mij in. Wout neemt hem heel goed aan en speelt mij perfect in. De verdediger twijfelde een beetje, maar ik ging er vol in. Daardoor kon ik goed uithalen en scoren."

Ook vertelde Regeer dat zijn doelpunt hem kracht geeft geeft na een vervelende periode. "Ik kom terug van een lange blessure die ik totaal niet had verwacht. Zoiets plan je niet, en daardoor liep mijn terugkeer anders dan gehoopt. Na twee weken bij Jong Ajax ben ik nu weer helemaal terug en ik ga volle bak de laatste vier wedstrijden in."