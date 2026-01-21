Youri Regeer loopt blessure op: "Wordt een race tegen de klok"

Youri Regeer hield een vervelend moment over aan de 1-2 overwinning van Ajax op Villarreal, maar de middenvelder hoopt komend weekend gewoon inzetbaar te zijn. Na afloop liet hij bij Ziggo Sport weten dat hij voorzichtig optimistisch is richting het thuisduel met FC Volendam, dat zaterdag op het programma staat.

De zege in Spanje kwam volgens Regeer op een goed moment. "Deze hadden we na de afgelopen twee wedstrijden zeker nodig. Het is lekker dat we hem winnen", aldus de Ajacied. Toch kende Ajax geen eenvoudige start. "Ik denk dat we in het begin voetballend wel goed waren, maar we liepen tegen een paar kansen aan. We hebben toen wat omzettingen gedaan. Maar we hebben in de eerste helft geen hele grote kansen gecreëerd."

Na rust moest Ajax al snel een tegentreffer incasseren, maar de reactie stemde Regeer tevreden. "We kregen snel een goal tegen, maar kwamen met een volwassen reactie." Door de overwinning blijft plaatsing voor de tussenronde van de Champions League mogelijk. "We gaan volgende week kijken of we het redden. We moeten eerst zelf winnen en aan het einde van de rit zien waar we eindigen."

Regeer zelf haalde het einde van de wedstrijd niet. Al in de eerste helft moest hij even behandeld worden en uiteindelijk werd hij gewisseld. "Toen schoot het in mijn kuit", verklaarde hij. "Het wordt een race tegen de klok dit weekend. We gaan het zien."