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'Youri Regeer op weg naar Duitsland: Ajax bereikt akkoord'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © Pro Shots

Youri Regeer is hard op weg naar Werder Bremen. Dat meldt het Algemeen Dagblad zondagmiddag. 

Ajax versterkte zich zondag met Sofyan Amrabat en lijkt daarom geen beroep meer te hoeven doen op Regeer, die de rol als controleur invulde. Volgens het AD heeft Ajax nu een akkoord bereikt met Werder Bremen over de verhuur van de middenvelder.

De transfer zal de komende dagen afgerond worden, zo is de verwachting. Regeer maakt op huurbasis de overstap naar Werder Bremen, dat een optie tot koop gaat opnemen in de deal. De deadline van de transferperiode in Duitsland sluit dinsdag. 

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