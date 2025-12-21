Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Youri Regeer over nieuwe Ajax-rol: "Wist dat die positie mij ligt"

Amber
bron: ESPN
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer vindt dat Ajax meer grip moet krijgen op wedstrijden. Dat zegt de middenvelder in gesprek met ESPN na het 2-2 gelijkspel tegen NEC. Regeer speelde, net als in de voorgaande duels, op de zes-positie, een rol waarin hij zich steeds beter thuis voelt.

Toch overheerste na afloop vooral de teleurstelling over het resultaat. "Uiteindelijk niet, denk ik", reageert Regeer op de vraag of hij tevreden is. "Als je een halfuur tegen tien man speelt, vind ik dat je moet winnen. Als je ziet hoe we de twee tegengoals weggeven, is dat ook te makkelijk." Volgens Regeer had Ajax na de rode kaart voor Sami Ouaissa de wedstrijd naar zich toe moeten trekken. "We kregen veel meer balbezit, waardoor we NEC iets meer terugdrongen. In de tweede helft beginnen we weer niet scherp en daarna krijgen ze rood. Dan vind ik wel dat je de wedstrijd hier moet winnen."

De rol die hij de afgelopen weken vervult, bevalt Regeer goed. "Ik wist gewoon dat de zes-positie mij natuurlijk ligt. Uiteindelijk verandert het iets in verdedigend opzicht, want je moet iets meer als centrale verdediger spelen. Voor mij is het prima en ik heb in de jeugd ook een WK gespeeld als centrale verdediger", aldus de middenvelder, die al op meerdere posities uit de voeten kon. "Als keeper niet, dus laten we dat vooral maar zo houden", voegt hij lachend toe.

Tegen NEC leverde Regeer bovendien een assist op Mika Godts, nadat hij de bal had afgepakt van Philippe Sandler. Ondanks het puntenverlies ziet hij perspectief richting de komende periode. "Uiteindelijk willen we wedstrijden ook iets meer gaan domineren. Met periodes doen we dat en dat willen we nu doortrekken naar hele wedstrijden. Dus ik denk dat er nog genoeg rek in zit. Uiteindelijk kunnen we goed terugkijken op de afgelopen periode en na de winter kunnen we daarmee doorgaan."

Gerelateerd:
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Driessen pleit voor ontslag Ajax-bestuurder: "Ordinaire oplichting"

0
Khalid Boulahrouz

Boulahrouz ziet probleem Ajax: "Doet een nieuwe trainer makkelijker"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Youri Regeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd