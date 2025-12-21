Youri Regeer over nieuwe Ajax-rol: "Wist dat die positie mij ligt"

Youri Regeer vindt dat Ajax meer grip moet krijgen op wedstrijden. Dat zegt de middenvelder in gesprek met ESPN na het 2-2 gelijkspel tegen NEC. Regeer speelde, net als in de voorgaande duels, op de zes-positie, een rol waarin hij zich steeds beter thuis voelt.

Toch overheerste na afloop vooral de teleurstelling over het resultaat. "Uiteindelijk niet, denk ik", reageert Regeer op de vraag of hij tevreden is. "Als je een halfuur tegen tien man speelt, vind ik dat je moet winnen. Als je ziet hoe we de twee tegengoals weggeven, is dat ook te makkelijk." Volgens Regeer had Ajax na de rode kaart voor Sami Ouaissa de wedstrijd naar zich toe moeten trekken. "We kregen veel meer balbezit, waardoor we NEC iets meer terugdrongen. In de tweede helft beginnen we weer niet scherp en daarna krijgen ze rood. Dan vind ik wel dat je de wedstrijd hier moet winnen."

De rol die hij de afgelopen weken vervult, bevalt Regeer goed. "Ik wist gewoon dat de zes-positie mij natuurlijk ligt. Uiteindelijk verandert het iets in verdedigend opzicht, want je moet iets meer als centrale verdediger spelen. Voor mij is het prima en ik heb in de jeugd ook een WK gespeeld als centrale verdediger", aldus de middenvelder, die al op meerdere posities uit de voeten kon. "Als keeper niet, dus laten we dat vooral maar zo houden", voegt hij lachend toe.

Tegen NEC leverde Regeer bovendien een assist op Mika Godts, nadat hij de bal had afgepakt van Philippe Sandler. Ondanks het puntenverlies ziet hij perspectief richting de komende periode. "Uiteindelijk willen we wedstrijden ook iets meer gaan domineren. Met periodes doen we dat en dat willen we nu doortrekken naar hele wedstrijden. Dus ik denk dat er nog genoeg rek in zit. Uiteindelijk kunnen we goed terugkijken op de afgelopen periode en na de winter kunnen we daarmee doorgaan."