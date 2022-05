Geschreven door Idse Geurts 04 mei 2022 om 10:05

Afgelopen zaterdag kwam er een droom uit voor Youri Regeer. De achttienjarige rechtsback mocht tegen PEC Zwolle voor het eerst in de Eredivisie meedoen. Ook kreeg Regeer gelijk een basisplaats van Erik ten Hag. Het talent kan zijn geluk dan ook niet op, zo laat Regeer blijken tegenover Ajax TV.

Zelf had Regeer er geen rekening mee gehouden dat hij in de basis mocht beginnen bij het eerste elftal. “Dat ik zo snel in de basis in het eerste mocht starten, had ik niet verwacht. Maar toen ik het de donderdag daarvoor op de training doorkreeg, dacht ik: deze kans moet ik met beide handen aanpakken.”

De jongeling kreeg van Ten Hag mee dat hij gewoon rustig zijn eigen spel moest blijven spelen. “Voor mij was het vooral belangrijk om in de wedstrijd te komen en geen gekke dingen te doen. Ik denk dat we solide hebben gespeeld tegen PEC Zwolle. We hadden de wedstrijd totaal onder controle”. Toch is Regeer wel kritisch op zijn eigen prestaties. Zo had de rechtsback, volgens zichzelf, in twee situaties beter kunnen optreden. “Veel mensen zeggen tegen mij: vergeet die momenten, wees blij met je debuut. Maar ik weet dat die dingen beter moeten om de top te kunnen halen”, laat Regeer weten.

Helaas kon de rechtsback niet de gehele wedstrijd uitspelen. Na iets meer dan een uur moest Regeer zich laten vervangen vanwege kramp. “Normaal heb ik dat niet echt, maar er stond natuurlijk spanning op mijn benen en de intensiteit was hoger. De trainer vroeg ook of ik kramp had. Ik zei dat mijn kuiten waren volgelopen. Toen zei hij: sjongejongejonge”, lacht Regeer.

Hopelijk zien we Youri Regeer volgend seizoen nog veel vaker in het eerste elftal. Deze eerste Eredivisie-minuten beloven in elk geval veel goeds.