Youri Regeer straalt: "Toen kreeg ik wel een beetje kippenvel"

Youri Regeer is blij weer op het veld te staan. De middenvelder van Ajax raakte vlak na zijn transfer naar Amsterdam geblesseerd, maar is inmiddels weer fit.

Regeer kende tegen Sparta Rotterdam een geslaagd rentree met een belangrijke goal. "Het ging uiteindelijk heel snel", blikt hij terug in gesprek met de clubkanalen. "Ik pakte direct de bal en stond uiteindelijk op eigen helft even stil. Toen kreeg ik wel een beetje kippenvel. Het was mijn eerste competitiegoal in de Johan Cruijff ArenA. Een mooi gevoel."

Ajax heeft nog een paar punten nodig voor het landskampioenschap. "We weten allemaal waar we vorig jaar in hebben gezeten. Ik denk dat het een fantastische prestatie is als we nu de Champions League gaan spelen", reageert Regeer, die moet lachen om de uitspraak van Francesco Farioli: 'three games, three battles'. "Precies. We trainen op het scherpst van de snede. Ik denk dat dat ook zeker door de trainers komt."