2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Youri Regeer traint hard met vader: "Hij probeert me te slopen"

Max
bron: Voetbal International
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Youri Regeer werkt ook in zijn eigen hard aan zijn ontwikkeling. De middenvelder van Ajax heeft inmiddels een heel team om zich heen verzameld. 

Zo traint Regeer regelmatig met zijn vader. "Hij probeert me fysiek te slopen en de balvaardigheid onder vermoeidheid beter te maken. De laatste jaren train ik met hem om de winter- en zomerperiode door te komen, dat werkt uitstekend", vertelt hij aan Voetbal International. "Ik heb ook een eigen krachttrainer die schema's voor me maakt, en we krijgen vanuit Ajax natuurlijk loopschema’s mee, maar het liefst doe je dat natuurlijk met de bal erbij."

Regeer wordt door veel specialisten bijgestaan. "Ik heb mijn eigen voedingsdiëtist, krachttrainer, fysiotherapeut, osteopaat en mental coach", legt hij uit. "Dat is door de jaren heen gegroeid, dat ik die mensen om me heen heb gevonden. Naast de mensen op de club is het voor mij fijn om ook andere mensen te hebben. Ook hen kan ik blindelings vertrouwen, ze weten wat voor mij goed werkt."

De wens voor zo'n groot team ontstond na zijn transfer naar FC Twente. "Toen is er eigenlijk uit het niets een grote knop omgegaan bij mij: 'Oké, ik ben weg bij Ajax, dan is nu mijn doel om twee jaar vol te knallen en daarna weer een vervolgstap te maken'. Toen ben ik gaan kijken. Dat werkt voor mij uitstekend", besluit hij. 

