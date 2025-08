Youri Regeer vergeleken met Real Madrid-speler: "Dat kan zeker"

Ajax speelde zondagmiddag in eigen huis met 2-2 gelijk tegen AS Monaco en bij de ploeg van trainer John Heitinga begon Youri Regeer als rechtsback. De oefenmeester vergeleek de middenvelder na afloop met Federico Valverde van Real Madrid.

"Ik denk dat Youri verschillende posities kan spelen", vertelt Heitinga op de website van VoetbalPrimeur. "Bij Real Madrid heb je een type Valverde, die kan op verschillende posities. Youri is een speler die ook vanuit de backpositie kan spelen, maar ook op het middenveld. Dat bekijken we per wedstrijd."

Bij Ajax moet Regeer, die in het verleden bij FC Twente geen overtuigende indruk achterliet als back, de concurrentiestrijd dus aangaan met Anton Gaaei. "Het kan ook zijn dat hij (Regeer, red.) een keer niet speelt. Dat kan ook zeker", vervolgt de opvolger van Francesco Farioli. Heitinga heeft op het middenveld namelijk de beschikking over spelers als Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor, Steven Berghuis en de kersverse aanwinst Oscar Gloukh.