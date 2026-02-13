Youri Regeer verrast door Ajax-plannen: "Het is dat jij het zegt"

Youri Regeer wist niets van de zoektocht van Ajax naar een nieuwe verdedigende middenvelder en hoorde het nieuws voor het eerst voor de camera's van ESPN. Zelf lijkt hij er dus niet mee bezig te zijn.

"Je weet natuurlijk dat er wel twintig namen zijn voorbij gekomen de afgelopen periode", zegt Regeer over de hectische transferperiode bij ESPN. "Uiteindelijk is er niemand bijgekomen. In eerste instantie snap je dat er een leider moet bijkomen, maar goed, hoop je voor jezelf niet op je eigen positie. Ik kan er wel heel veel van vinden, maar het is niet mijn beslissing." Mentaal voelt het niet zwaarder voor hem: "Voor mij niet. Iedereen kan schrijven en willen wat ze willen."

"De club maakt een keuze en iedereen kan daar zijn mening over hebben." Toen hij voor het eerst hoorde dat Ajax alsnog zoekt naar een verdedigende middenvelder, reageerde hij verbaasd: "Het is dat je het nu zegt. Ik lees zo min mogelijk. Het is de keuze van de club. Het is aan mij om in de komende wedstrijden te laten zien dat het niet nodig is. Misschien heeft het ook geen gevolgen voor mij, want ik kan op andere posities uit de voeten. We gaan het wel zien."