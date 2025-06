Youri Regeer vol vertrouwen: "Ik neem genoeg onderbroeken mee"

"De uitslag is prima, en met momenten het voetbal ook wel", begint Regeer. "Maar ik denk dat we op sommige momenten ook wel veel kansen weggaven. Maargoed, we zijn lang niet bij elkaar geweest dus al met al een goede overwinning en zo kunnen we zondag richting Slowakije."

"Ik neem genoeg onderbroeken mee, want ik houd er rekening mee dat we er lang zitten", grapt Regeer vervolgens. "We weten wat het doel is dus laten we daar ook voor gaan. Het zit ook wel goed met het optimisme, we hebben het laten zien in de kwalificatie en oefenwedstrijden, dus we zijn er klaar voor."