Youri Regeer waarschuwt Ajax: "Dat is een lastige tegenstander"

Komende zondag ontvangt Ajax het kwakkelende NEC. "NEC is altijd een lastige tegenstander geweest. Ik ken een paar jongens die daar spelen en bij Jong Oranje zitten. Het is tegen NEC altijd een lastige wedstrijd, maar we spelen thuis in de ArenA met de fans achter ons", blikt Regeer vooruit op de clubsite. "We hebben nu de tijd om ons voor te bereiden. Ik denk dat dat alleen maar goed is voor ons. Dan kunnen we volle bak de laatste week in."

Ajax wist de laatste twee wedstrijden niet te winnen, maar dat heeft weinig invloed gehad op de sfeer. "De sfeer is heel goed en positief. We trainen elke dag weer op het scherp van de snede", legt Regeer uit. "Dat komt ook vanuit de trainers. Tijdens de trainingen zit iedereen erbovenop en heeft iedereen volle energie. We hebben nog drie wedstrijden en we gaan van wedstrijd tot wedstrijd. NEC staat eerst voor de deur in de ArenA en daar hebben we alle energie voor nodig."

Ajax en NEC trappen aanstaande zondag om 16.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA. De week daarna neemt de ploeg van Francesco Farioli het op tegen FC Groningen en FC Twente.