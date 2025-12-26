'Youri Regeer ziet marktwaarde weer afnemen na Ajax-terugkeer'

De marktwaarde van Youri Regeer is de afgelopen maanden afgenomen. Volgens Transfermarkt is de middenvelder van Ajax momenteel zo'n vijf miljoen euro waard.

Regeer vertegenwoordigde een marktwaarde van 1,3 miljoen euro toen hij ruim twee jaar geleden de overstap maakte van Jong Ajax naar FC Twente. In Enschede ontwikkelde de middenvelder, die regelmatig in de verdediger speelde, zich uitstekend. De waarde van de Haarlemmer groeide naar zes miljoen euro.

Een jaar geleden keerde de inmiddels 22-jarige Regeer terug naar Ajax, maar in Amsterdam kwam hij mede door blessureleed niet gelijk aan veel speelminuten toe. Inmiddels is de waarde van Regeer gezakt naar vijf miljoen euro. De laatste wedstrijden maakte Regeer onder Fred Grim wel weer een goede indruk.