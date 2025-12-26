AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Youri Regeer ziet marktwaarde weer afnemen na Ajax-terugkeer'

Max
bron: Transfermarkt
Youri Regeer aan de bal
Youri Regeer aan de bal Foto: © Pro Shots

De marktwaarde van Youri Regeer is de afgelopen maanden afgenomen. Volgens Transfermarkt is de middenvelder van Ajax momenteel zo'n vijf miljoen euro waard. 

Regeer vertegenwoordigde een marktwaarde van 1,3 miljoen euro toen hij ruim twee jaar geleden de overstap maakte van Jong Ajax naar FC Twente. In Enschede ontwikkelde de middenvelder, die regelmatig in de verdediger speelde, zich uitstekend. De waarde van de Haarlemmer groeide naar zes miljoen euro.

Een jaar geleden keerde de inmiddels 22-jarige Regeer terug naar Ajax, maar in Amsterdam kwam hij mede door blessureleed niet gelijk aan veel speelminuten toe. Inmiddels is de waarde van Regeer gezakt naar vijf miljoen euro. De laatste wedstrijden maakte Regeer onder Fred Grim wel weer een goede indruk. 

Gerelateerd:
Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk: "In potentie de aantrekkelijkste speler van Ajax"

0
Youri Baas

Baas beseft: " Alles wat je kunt noemen is eigenlijk wel gebeurd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Youri Regeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd