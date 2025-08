Youssouf Hersi emotioneel: "Het is echt verdrietig om te horen"

"Het komt echt hard binnen, dat een club met zo'n rijke historie en zoveel betekenis voor zóveel mensen nu in deze situatie zit", zegt Hersi tegenover ESPN. De voormalig middenvelder scoorde in totaal achttien goals voor Vitesse. "Het is echt verdrietig om te horen dat Vitesse mogelijk uit het betaald voetbal verdwijnt. Deze club betekent ontzettend veel voor me. Het is waar ik als jonge speler echt stappen heb mogen maken, en waar ik ben opgegroeid als mens én als prof."

De gedachten van Hersi, die verder voor onder meer Ajax, NAC Breda, NEC, SC Heerenveen en FC Twente speelde, gaan uit naar onder meer de supporters. "Ik denk aan alle supporters, stafleden en mensen achter de schermen die al die jaren zoveel liefde en tijd in de club hebben gestoken. Arnhem verdient een club op het hoogste niveau."

Wat zijn mooiste herinnering is in het Vitesse-shirt? "Dat was de wedstrijd tegen Ajax waarin we terugkwamen van een achterstand van 0-2 naar 4-2. Ik scoorde toen zelf ook, en de ontlading die volgde was onvergetelijk. Het stadion ontplofte, en dat gevoel van samen strijden en het onmogelijke doen. Dat zijn de momenten waarvoor je voetballer wordt."

Ook Zakaria Labyad baalt ontzettend van het nieuws. Labyad kwam tijdens het seizoen 2013/14 en 2014/15 anderhalf jaar op huurbasis uit voor Vitesse. De voormalig speler van Ajax noemt het nieuws 'heel vreselijk' voor Vitesse. "En voor de mensen die Vitesse een warm hart toedragen."