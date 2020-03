Geschreven door Mitch Marinus 13 mrt 2020 om 14:03

Naast de KNVB heeft ook de Deense voetbalbond de voetbalwedstrijden afgelast. Dit betekent dat Ajax o19 deze week niet naar Denemarken hoeft te reizen om de kwartfinalewedstrijd in de Youth League te spelen.

De wedstrijd zou in ieder geval al zonder publiek worden gespeeld, maar vrijdag 13 maart werd duidelijk dat de wedstrijd, als gevolg van het coronavirus, ook wordt uitgesteld. Over de nieuwe datum is momenteel nog niets bekend.