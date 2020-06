Geschreven door Jordi Smit 01 jun 2020 om 15:06

Yuri Rose is vanaf volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax Onder-17, zo vertelt hij aan Het Amsterdamsche Voetbal. Hij stapt over van Ajax Zaterdag 1, waar hij sinds de zomer van 2018 oefenmeester was.

“Ik heb nooit een geheim ervan gemaakt dat ik deze kans zou aangrijpen als die een keer voorbij zou komen”, legt Rose zijn keuze uit. “Het is prachtig om in de bovenbouw van Ajax te werken. De mogelijkheid was er eentje die ik niet wilde laten lopen. Ik kan volgend seizoen met de grootste talenten van Nederland op het veld staan. Dat is natuurlijk een geweldig vooruitzicht.”

De voormalige voetballer verwacht in de jeugd van Ajax andere kwaliteiten nodig te hebben dan bij Ajax Zaterdag 1 werden gevraagd. “Natuurlijk ben je in beide functies trainer en lijken de werkzaamheden op elkaar, maar het wordt zeker anders voor me. Het begeleiden van jeugdspelers is simpelweg anders dan het coachen van een seniorenteam. In eerste instantie is de doelstelling om zoveel mogelijk goede spelers af te leveren aan de Onder-18 of Jong Ajax. Resultaat is bij Ajax altijd belangrijk, maar bij het seniorenvoetbal staat dat wat hoger op de lijst.”