Yves Bissouma openhartig: "Ze probeerden ze ons te beschermen"

Yves Bissouma moet het middenveld van Ajax van nieuwe impulsen gaan voorzien. De 30-jarige Malinees kwam transfervrij over van Tottenham Hotspur en tekende in Amsterdam een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Bissouma werd geboren in Ivoorkust, maar komt internationaal uit voor Mali. Hij beschikt namelijk ook over de Malinese nationaliteit. Op zijn dertiende verliet hij Ivoorkust om in Mali te gaan voetballen bij een Franse voetbalschool. Daar zette hij alles op alles om zijn voetbaldroom te verwezenlijken. "Het enige wat ik deed, was voetballen. Mijn hele leven draaide om voetbal", vertelde Bissouma eerder in een interview met de Premier League-kanalen.

"Ik ging slapen terwijl ik over voetbal droomde. Soms ging ik niet eens naar de lessen. Het enige wat ik wilde, was voetballen. Het was niet makkelijk om van huis weg te gaan. In eerste instantie wilde mijn vader niet eens dat ik naar Mali zou gaan. Toen ik daar voor het eerst aankwam, weet ik nog dat het geweldig was, maar na twee tot drie maanden begon ik mijn familie echt te missen."

Uit zijn verhalen blijkt dat zijn familie een belangrijke rol speelt in het leven van Bissouma. Vooral zijn ouders komen regelmatig terug wanneer hij vertelt over zijn jeugd en de weg die hij heeft afgelegd. "Mijn ouders en ik zijn altijd hecht geweest. Toen ik klein was, probeerden ze ons te beschermen, dus het was niet gemakkelijk voor mij op de voetbalacademie. Maar tegelijkertijd zei ik tegen mezelf: "Dit is jouw kans om je dromen waar te maken." Je moet altijd hard werken om de beste te worden en echt te bereiken wat je wilt."