Geschreven door Jessica Westdijk 19 mei 2021 om 09:05

De zaak van Andre Onana dient op 2 juni bij het CAS, zo is inmiddels bekend geworden. Onana kreeg in februari een schorsing van 12 maanden opgelegd, vanwege het gebruik van een verboden middel.

Het middel dat Onana gebruikte is op zich geen doping, maar werkt vochtafdrijvend en kan daardoor dopinggebruik maskeren. Onana en Ajax claimden echter dat de doelman in plaats van paracetamol per ongeluk een pilletje had gepakt dat bedoeld was voor zijn zwangere vrouw. Met dat argument werd een beroep gestart tegen de schorsing en de zaak daarover dient dus op 2 juni.

Dan weten we of de schorsing van Onana blijft staan, of wordt aangepast. Het kan ook betekenen dat de straf misschien zelfs wordt verlengd. De uitkomst van de zaak zal waarschijnlijk weinig uitmaken voor wie er komend seizoen onder de lat staat. Ajax verlengde het contract van Maarten Stekelenburg en haalde Remko Pasveer binnen. Ajax en Onana kwamen er in de contractonderhandelingen niet uit, waardoor de meest logische optie is om Onana deze zomer te verkopen. Vrijspraak zou daarbij enorm helpen, want de doelman kan dan na de zomer meteen aan de bak bij een nieuwe club.