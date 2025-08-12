Zaakwaarnemer Ajacied ziet stap naar FC Groningen zitten: "Zeker mogelijk"

Zaakwaarnemer van Dies Janse Bas Schothorst sluit niet uit dat Janse binnenkort naar FC Groningen verhuist. De mede-eigenaar van Essel Sports Management ziet de club als een realistische optie, maar is duidelijk dat de keuze bij hem ligt.

"Een verhuur is zeker mogelijk. Dat zal niet bij een andere club uit de top-3 zijn en je wilt liever ook niet bij een club uit de onderste drie zitten. Ondanks de ruime nederlaag tegen AZ van afgelopen weekend schat ik FC Groningen in als middenmoter, dus dat kan goed passen bij Dies. Maar wat ik vind is niet relevant, het gaat erom wat Dies zelf wil."

De 19-jarige Ajacied trekt veel belangstelling. "Er is interesse van heel veel clubs", vertelt Schothorst in gesprek met Het Dagblad van het Noorden. "Het is aan Dies zelf of hij verhuurd wil worden. Daar denkt hij over na. Maar zonder te overdrijven zijn er wel 25 clubs geïnteresseerd. Dat is niet gek. Dies is een jonge, lange, linksbenige centrale verdediger die het vorig seizoen goed heeft gedaan en deze zomer het EK won met Oranje O19. Hij heeft een profiel dat je niet vaak tegenkomt."