Zaakwaarnemer Ajax-doelwit: "Geen enkele club op poleposition"

"Op die geruchten ga ik niet in", reageert zijn zaakwaarnemer Melvyn Wolthers in het Dagblad van het Noorden. "Maar stel dat dit bod gedaan is, zou het op zich logisch zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn meerdere kapers op de kust, maar het is heel simpel: Luciano gaat naar de club waar híj naartoe wil. Geen enkele club staat op dit moment op poleposition. Wat we in acht nemen is dat het ook goed moet zijn voor FC Groningen, want die club is altijd goed voor hem geweest."

"Luciano moet bij zijn nieuwe club kunnen groeien", vervolgt Wolthers. "Als voetballer én als mens. Het complete plaatje moet kloppen. Luciano gaat geen stap maken om een stap te maken. Dat betekent dat hij ook bij FC Groningen kan blijven, want dat is een fantastische club. Maar dan moet Dick Lukkien er ook blijven."

Toch heeft Valente waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen al gespeeld. "Een transfer past bij ons meerjarenplan", meent Wolthers. "In dat plan speelt hij drie jaar bij zijn volgende club en maakt hij vervolgens de stap naar een Europese topclub. Hopelijk speelt hij deze zomer het EK met Jong Oranje en kan hij binnen anderhalf jaar aansluiten bij het Nederlands elftal. Dat past allemaal bij het uiteindelijke doel: het spelen van een WK", aldus de zaakwaarnemer, die weet dat Valente binnen drie weken wil beslissen. "Want als hij voor het EK wordt geselecteerd, moet hij daar zijn volledige focus op kunnen hebben."