Zaakwaarnemer bevestigt Ajax-interesse: "Het ziet er goed uit"

Ajax wordt al een tijdje gelinkt aan de negentienjarige doelman van Sparta Praag en is inmiddels serieus bezig met zijn komst. "We zijn in gesprek en Joeri heeft een aanbieding voor vijf jaar gekregen", vertelt Gorré aan de Telegraaf. "Die ziet er goed uit en ik denk dat we er wel uit kunnen komen. Wolverhampton Wanderers en Como hebben ook concrete belangstelling, maar Joeri heeft zijn zinnen in eerste instantie op Ajax gezet.”

De Nederlander met Tsjechische roots kan langer bij Sparta Praag zijn, maar de doelman en zijn entourage vinden het tijd voor een stap. "Ajax zou voor Joeri een droom zijn die uitkomt, dus we gaan er alles aan doen om die te realiseren", zo klinkt het. "De clubs hebben nog niet onderhandeld, maar die afspraak staat volgens mij voor vrijdag."