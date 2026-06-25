Zaakwaarnemer bevestigt huurtransfer Ajacied: "Dat klopt"

Ryan van de Pavert speelt komend seizoen voor SC Cambuur. De middenvelder van Ajax wordt verhuurd aan de promovendus.

Dat meldt Mike Verweij woensdagavond namens de Telegraaf. De talentvolle Van de Pavert wordt donderdag medische gekeurd door de club uit Leeuwarden. Er zal geen optie tot koop opgenomen worden in het huurcontract. De deal wordt bevestigd door zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen.

Ajax ziet veel toekomst in de middenvelder en wil hem daarom definitief niet van de hand doen. Van de Pavert kwam 24 keer in actie voor Jong Ajax.