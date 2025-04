Zaakwaarnemer Brobbey noemt ideale vervolgstap: "Zie ik graag"

José Fortes Rodriguez heeft zich uitgelaten over de sportieve toekomst van Brian Brobbey. De zaakwaarnemer van de spits van Ajax denkt dat zijn client goed tot zijn recht kan komen in de Spaanse middenmoot.

Het Algemeen Dagblad schreef donderdag dat de kans is groot is dat Ajax Brobbey komende zomer gaat verkopen. Fortes Rodriguez bespreekt in Marca de toekomst van de spits van Ajax. "Geld interesseert mij niet", benadrukt hij. "Ik wil voor mijn spelers zorgen, dat ze minuten maken bij hun clubs en dat ze zich als voetballer én als mens ontwikkelen. Ik ben meer hun vader dan hun zaakwaarnemer."

De zaakwaarnemer heeft het beste voor wat betreft de sportieve ontwikkeling van Brobbey. "Hij wil nu het liefst naar een Europese grootmacht verkassen, maar ik probeer hem juist gerust te stellen. Hij moet het stap voor stap doen. Ik zou hem graag in Spanje zien spelen, hij zou het geweldig doen bij clubs als Sevilla of Real Betis."