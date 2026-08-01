Zaakwaarnemer Godts bevestigt akkoord: "Mika wil naar Parijs"
Mika Godts is dicht bij een overstap naar Paris Saint-Germain. Volgens zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck zijn de Belgische aanvaller en de Franse topclub er op hoofdlijnen al uit. Alleen een akkoord tussen Ajax en PSG ontbreekt nog.
De Jonck laat aan De Telegraaf weten dat de persoonlijke voorwaarden nauwelijks nog een obstakel vormen. "Mika heeft een salarisindicatie gekregen en is op hoofdlijnen akkoord", aldus de belangenbehartiger. "Daar komen we wel uit."
Volgens De Jonck draait de mogelijke transfer niet om het financiële plaatje. Hij benadrukt dat vooral het sportieve perspectief voor Godts de doorslag geeft. "PSG heeft laten blijken Mika absoluut te willen hebben. En Mika wil naar Parijs, maar dat lijkt me logisch als je vanuit de Eredivisie naar de dubbele Champions League-winnaar kunt."
Een vertrek uit Amsterdam zal de 21-jarige aanvaller desondanks zwaar vallen. Godts voelt zich thuis bij Ajax en had graag langer gebleven om prijzen te winnen, vertelt zijn zaakwaarnemer. "Zijn vrouw en hij hebben het heel erg naar hun zin in Amsterdam en Mika wilde graag nog prijzen winnen met Ajax. Maar als deze kans komt, wordt alles anders."
De transfer is echter nog niet definitief. Ajax zal eerst een akkoord moeten bereiken met PSG over de transfersom. Technisch directeur Jordi Cruijff liet eerder weten niet mee te willen werken aan een vertrek van Godts, maar De Jonck begrijpt die opstelling. "Zo heeft iedereen zijn belang. Dat is normaal. Ik heb er vertrouwen in dat de clubs eruit komen over de transfersom."
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