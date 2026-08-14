Zaakwaarnemer Godts bevestigt: "De clubs zijn er bijna uit"

De miljoenentransfer van Godts lijkt nu echt rond te komen. Volgens het medium hebben de clubs een mondeling akkoord over een transfersom tussen de 55 en 56 miljoen euro. De clubs zijn nog in gesprek over de vorm van de betaling. "De clubs zijn er bijna uit. Er wordt links en rechts nog wat gemuggenzift, zoals we dat in België noemen. Jordi Cruijff doet er alles aan om er voor Ajax een zo goed mogelijke deal van te maken", aldus zaakwaarnemer Niels De Jonck.

Godts zelf is al even rond met PSG en gaat een contract tot medio 2031 of 2032 tekenen. "We zijn aan het plannen om vrijdag of zaterdag naar Parijs te kunnen reizen voor de medische keuring en het papierwerk", zo laat zijn zaakwaarnemer weten. "Mika maakt dus zondag tegen SC Heerenveen geen deel meer uit van de selectie."