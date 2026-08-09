Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"

Het afhaken van Mika Godts voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle heeft niets te maken met transferperikelen. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer aan de Telegraaf .

De veelbesproken vleugelaanvaller zou gewoon in de basis beginnen tegen PEC Zwolle, maar bleef na de warming-up toch binnen en werd vervangen door Abdellah Ouazane. Godts leek last te hebben van klachten, maar er werd ook meteen gespeculeerd over een verband met de interesse van Paris Saint-Germain.

Zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck benadrukt bij de Telegraaf dat daar geen sprake van is. "Het heeft niks te maken met wat er speelt met PSG", zo klinkt het. "Mika is niet zo. Er was gewoon sprake van overbelasting. Dus is dit uit voorzorg en om geen risico te nemen."