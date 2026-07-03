Zaakwaarnemer onthult aanbieding van Ajax: "Het is afgewezen"

De 21-jarige Agazzi speelde inmiddels al ruim honderd wedstrijden voor zijn club Defensor Sporting. De vleugelaanvaller is ook op de radar in Amsterdam verschenen en zou inmiddels zelfs al een aanbieding op zak hebben.

Volgens zijn zaakwaarnemer Pablo Rivero werd het bod van Ajax echter als onvoldoende beschouwd door de Uruguayaanse club. "Ajax heeft een bod uitgebracht op mijn cliënt, Lucas Agazzi. Dit bod is echter afgewezen door Defensor Sporting", vertelt hij aan Sport 890. Agazzi heeft nog een contract tot het einde van 2027