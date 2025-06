Zaakwaarnemer van Borna Sosa haalt uit: "Dit is karaktermoord"

"Dit is karaktermoord op een speler. Borna staat bekend als een voorbeeldprof, maar wordt nu neergezet als een dorpsgek", aldus De Waal. "Hij heeft denk ik 200 berichten gekregen, ook van de bondscoach. In Kroatië denken ze: wat heb jij gedaan dan, de trainer op z’n kanis geslagen?"

Volgens De Telegraaf zou Sosa onder verscherpte regels moeten trainen, alleen tijdens lunchtijd van de A-selectie, en niet meer mogen parkeren op het spelersgedeelte. "Complete onzin", reageert De Waal. "Borna is gewoon speler van Ajax, krijgt vol betaald en heeft nog drie jaar contract. Wat dat betreft zit hij top."

Wel bevestigt hij dat Sosa zelf ook graag vertrekt: "Dat hij niet voorkomt in de plannen is niet het probleem. Maar hij wil spelen, niet op de tribune zitten. En met het WK volgend jaar in zicht is dat cruciaal." De Waal stelt dat de spelers en hun management al langer weten dat ze op zoek moeten naar een nieuwe club. "Dat hij in een andere kleedkamer zit, oké. Maar dit? Dit slaat nergens op."