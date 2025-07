Zaakwaarnemer van Salah-Eddine reageert: "Niemand gesproken"

De geruchten over een mogelijke overstap van Anass Salah-Eddine naar Feyenoord blijken voorbarig. Zaakwaarnemer Mo Sinouh ontkent dat er gesprekken zijn geweest met de Rotterdamse club en hij lijkt dus niet terug te keren naar de Eredivisie.

"Zowel ik als Anass heeft met niemand van Feyenoord gesproken over een mogelijke transfer," aldus Sinouh tegenover transferexpert Fabrizio Romano. "Anass voelt zich goed bij AS Roma en is erg gemotiveerd voor het nieuwe seizoen onder de nieuwe trainer Gasperini."

Eerder op woensdag werd Salah-Eddine door Voetbal International genoemd als topkandidaat op het verlanglijstje van Robin van Persie, die naar verluidt op zoek is naar een Nederlandse linksback. De 23-jarige verdediger van AS Roma zou als alternatief dienen na het mislopen van Björn Meijer. Maar volgens Sinouh is er vooralsnog geen sprake van een transfer naar De Kuip.