Zagaritis ziet kansen tegen Ajax: "Dat geeft vertrouwen voor zondag"

"Je zag echt onze mentaliteit, dat we er alles aan deden om de overwinning over de streep te trekken", vertelt Zagaritis op de clubsite. Ook defensief maakte Heerenveen indruk. "We zijn het seizoen beter begonnen dan vorig jaar. Niet alleen door de drie punten, maar ook omdat we de nul hielden. Vorig seizoen lukte dat voor het eerst pas in speelronde zeventien. Verdedigend stonden we compact en de communicatie onderling was goed."

Volgens Zagaritis helpt het dat de selectie grotendeels intact is gebleven. "Als je kijkt naar mij en Maas Willemsen, dan spelen we nu al een jaar samen. We begrijpen elkaar daardoor perfect. Dat is natuurlijk een voordeel waar we op verder kunnen bouwen."