Zagaritis ziet kansen tegen Ajax: "Dat geeft vertrouwen voor zondag"
SC Heerenveen gaat zondag vol vertrouwen op bezoek bij Ajax. Vasilios Zagaritis heeft daar alle reden toe, zeker na de sterke competitiestart van de Friezen. Afgelopen weekend werd FC Twente met 1-0 verslagen.
"Je zag echt onze mentaliteit, dat we er alles aan deden om de overwinning over de streep te trekken", vertelt Zagaritis op de clubsite. Ook defensief maakte Heerenveen indruk. "We zijn het seizoen beter begonnen dan vorig jaar. Niet alleen door de drie punten, maar ook omdat we de nul hielden. Vorig seizoen lukte dat voor het eerst pas in speelronde zeventien. Verdedigend stonden we compact en de communicatie onderling was goed."
Volgens Zagaritis helpt het dat de selectie grotendeels intact is gebleven. "Als je kijkt naar mij en Maas Willemsen, dan spelen we nu al een jaar samen. We begrijpen elkaar daardoor perfect. Dat is natuurlijk een voordeel waar we op verder kunnen bouwen."
De verdediger kijkt dan ook met vertrouwen vooruit naar de ontmoeting met Ajax. "Ajax is een goed team, maar ik geloof dat we daar een resultaat kunnen boeken", zegt Zagaritis. De Griek kwam vorig seizoen naar Friesland en groeide direct uit tot een vaste waarde.
"Volgens mij was mijn eerste seizoen best goed. Toen ik hier kwam had ik al een jaar in Nederland gevoetbald, maar toch had ik even de tijd nodig om me helemaal aan te passen aan een grotere club. Ik wil nu beter presteren dan vorig jaar. Individueel, maar vooral met het team. Ik geloof erin dat we hoger kunnen eindigen. Het begin is goed. Dat geeft vertrouwen voor zondag", aldus Zagaritis.
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