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Zahouani ziet voorbeeld in oud-Ajacied: "Hoop dat te bereiken"

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Fouad Zahouani
Fouad Zahouani Foto: © BSR Agency

Fouad Zahouani heeft veel zin om te beginnen bij Ajax. De twintigjarige linksback hoopt dat men in Amsterdam een nieuwe Noussair Mazraoui in hem zal zien. 

"Elke speler droomt ervan om voor Ajax te spelen, een grote club met een rijke geschiedenis. Toen Ajax mij wilde hebben, heb ik geen moment getwijfeld. Ik ben hier gekomen om een betere speler te worden en deel uit te maken van deze ambitieuze club", zegt Zahouani op de clubsite.

Waarom heeft hij de overstap naar Amsterdam gemaakt?  "Ik ben naar Ajax gekomen, omdat ik geloof in het plan van de club", vertelt hij. "Ajax heeft grote en historische spelers gehad, zoals Johan Cruijff en mijn landgenoten Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui die nu op topniveau spelen. Ik droom ervan ook ooit dat niveau te bereiken."

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