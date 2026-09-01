Zakaria Ouazane weg bij Ajax: "Dat is uiteindelijk het doel!"
Zakaria Ouazane heeft een contract getekend bij de FC Twente/Heracles Academie. De 19-jarige voetballer komt over van Ajax en heeft zijn handtekening onder een eenjarige verbintenis gezet.
Dit seizoen zal Ouazane aansluiten bij de Onder-21, waar hij de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. De voetballer genoot zijn opleiding bij Ajax en kwam het voorbije seizoen voor Jong Ajax uit in de Keuken Kampioen Divisie.
"Ik heb veel zin om aan de slag te gaan bij de Academie", reageert Ouazane op de kanalen van de FC Twente/Heracles Academie. "Ik kijk ernaar uit om mijzelf verder te ontwikkelen en alles te geven om een contract bij FC Twente of Heracles Almelo af te dingen. Dat is uiteindelijk het doel natuurlijk!" aldus de voetballer.
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Zakaria Ouazane weg bij Ajax: "Dat is uiteindelijk het doel!"
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