Zangeres Roxy Dekker gaat er vandoor met shirtje Ajax-speler

Roxy Dekker was zondagmiddag aanwezig bij het duel tussen Ajax en Feyenoord (2-0). De zangeres zag niet alleen de Ajax-spelers scoren: ze scoorde zelf ook, namelijk een shirtje van Ajax-spits Kasper Dolberg.

De F-Side wasleeg was tijdens Ajax - Feyenoord, maar in andere vakken waren wel fans aanwezig. De bekende influencer Monica Geuze was onder andere aanwezig, met haar vriendin zangeres Roxy Dekker. De zangeres is bekend van hits als Sugardaddy en Satisfyer.

Na een van de doelpunten filmde Geuze haar blijdschap. Op het filmpje is ook Dekker te zien en Bankzitter Milo ter Reegen terwijl ze wild aan het springen waren. Ondertussen schreeuwde ze 'LEKKER! HEY, HEY, HEY, HEY'. Via Instagram-story werden deze beelden gedeeld.



Het shirt van Ajax-spits Kasper Dolberg mocht na de wedstrijd mee naar huis. De spits had hard gewerkt, waardoor het shirt bepaald niet fris was. "Nat en bebloed maar wat doet 't d'r goed", schrijft Geuze bij de foto op Instagram.