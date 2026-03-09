Zawada geniet van match winnende dubbelslag: "Vooral tegen Ajax"

Oscar Zawada kreeg van trainer Dick Lukkien na rust de tijd om Ajax pijn te doen. Dat lukte, want hij scoorde tweemaal in 25 minuten tijd. Het deed de Amsterdammers de das om. De spits is in extase na zijn goals.

Zawada bezorgde de Groningers hoogstpersoonlijk de drie punten. "Het is een ongelofelijk moment om als aanvaller te scoren, vooral tegen een club als Ajax met 20.000 man op de tribune. Dat geeft veel motivatie. Ik ben er blij mee", zegt de Pool tegenover de camera van RTV Noord.

Na zijn tweede goal moest hij geblesseerd het duel staken. "Ik raakte de grond met mijn arm of elleboog, maar weet het niet meer precies. Ik voelde veel pijn in mijn schouder en kon het niet bewegen. Nu voelt het wel beter. Ik maak mij geen zorgen, want het had erger kunnen zijn."

Dat hij scoorde is voor hem geen verrassing, gezien het niet zijn spel maar zijn fysieke gesteldheid was die hem ervan weerhield te scoren. "Ik heb veel te maken gehad met kleine blessures en hoop nu de Oskar te laten zien die doelpunten kan maken. Ik blijf alles geven voor het team en mijzelf. Het leven geeft terug wat je verdient. Vandaag was goed, ik hoop dat er meer komen."