"Ze moeten stoppen met iedere bal naar Frenkie de Jong te spelen"

Het Nederlands elftal speelde zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten met 2-2 gelijk tegen Japan en Willem van Hanegem was niet tevreden over het duel in Dallas. 'De Kromme' stoorde zich aan het spel van Oranje.

"Maar ik vond Oranje zo afwachtend, zo voorzichtig. Een balletje breed geven, dat kunnen we wel. Maar daar kom je niet verder mee. Het zou me niet verbazen als aanvoerder Virgil van Dijk ook niet zo gelukkig is met deze behoudende speelwijze. Ik zou zo voetballen ook niet leuk vinden", aldus Van Hanegem.

"Ik had het idee dat de spelers niet goed wisten wat ze moesten doen in de zestien", schrijft hij in zijn column. "Ik heb geprobeerd een plan te zien, maar ik zag het niet. Combinaties waren er bijna niet. En kwam er een voorzet van de zijkant, dan stond er bijna niemand. Verzin eens iets, dacht ik."

"Ze moeten ook eens stoppen met íedere bal naar Frenkie de Jong te spelen, die dan vervolgens met de bal gaat lopen omdat hij geen afspeelmogelijkheid ziet. Sla hem eens wat vaker over", adviseert hij. "Speel hem vooral aan als hij vrij staat, zodat hij direct de bal naar voren kan spelen. Dan zal je zien dat we makkelijker gaan voetballen. In het laatste deel van de wedstrijd werd De Jong gelukkig wat actiever", blikt Van Hanegem terug.

"Het laatste deel van de wedstrijd was niet goed", beseft hij. "De gelijkmaker hing in de lucht. Ik snapte de wissels niet, de invallers speelden stuk voor stuk niet goed ook. Het elftal stond gewoon niet meer goed, nadat Gravenberch, Malen en Summerville waren gewisseld. We hadden opeens geen buitenspelers meer. En Aké mist zijn snelheid van vroeger. Voorin hadden we niets meer lopen", stelt Van Hanegem, die nog een duidelijk advies heeft voor de rechtsback van Oranje.

"Zorgelijk is het spel van Dumfries. Hij is al jaren mijn favoriet, maar hij is tegenwoordig alleen maar bezig met aanvallen. Hij moet die momenten gewoon weer beter gaan kiezen", legt hij uit. "De keeper (Bart Verbruggen, red.) vond ik voor zijn doel weer te aarzelend. Ik heb het idee dat hij liever op zijn lijn blijft staan, terwijl je juist voor je doel bij voorzetten de tegenstander het gevoel kan geven dat er niets te halen is", besluit Van Hanegem.