"Ze verwachten niet dat Hartman dan het shirt van Ajax draagt"

Een jaar geleden sprak Hartman als speler van Feyenoord nog bij de NOS uit dat hij zichzelf nooit voor Ajax ziet spelen. "Ik denk niet dat er een bedrag bestaat waarvoor ik naar Ajax zou gaan", aldus de linksback, die afgelopen zomer op een vervelende manier vertrok uit Rotterdam en de overstap maakte naar Burnley.

In Engeland is Hartman zijn basisplek inmiddels kwijt en wordt hij gelinkt aan een verrassende huurtransfer naar Ajax, zo meldden verschillende media zondag. Het is afwachten of de opvallende transfer daadwerkelijk zal plaatsvinden. "De mensen in zijn omgeving verwachten ook niet dat de linkspoot inderdaad na de winterstop het shirt van Ajax draagt", schrijft Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad. De linkervleugelverdediger zou met het oog op het WK in de tweede seizoenshelft meer willen spelen en zou bij Ajax aan die wens kunnen voldoen.