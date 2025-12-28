AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ze verwachten niet dat Hartman dan het shirt van Ajax draagt"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Quilindschy Hartman
Quilindschy Hartman Foto: © BSR Agency

De interesse van Ajax in Quilindschy Hartman zorgt voor de nodige verbazing. Helemaal opvallend zijn de geluiden dat de voormalig Feyenoorder open staat voor een huurtransfer naar Amsterdam. 

Een jaar geleden sprak Hartman als speler van Feyenoord nog bij de NOS uit dat hij zichzelf nooit voor Ajax ziet spelen. "Ik denk niet dat er een bedrag bestaat waarvoor ik naar Ajax zou gaan", aldus de linksback, die afgelopen zomer op een vervelende manier vertrok uit Rotterdam en de overstap maakte naar Burnley.

In Engeland is Hartman zijn basisplek inmiddels kwijt en wordt hij gelinkt aan een verrassende huurtransfer naar Ajax, zo meldden verschillende media zondag. Het is afwachten of de opvallende transfer daadwerkelijk zal plaatsvinden. "De mensen in zijn omgeving verwachten ook niet dat de linkspoot inderdaad na de winterstop het shirt van Ajax draagt", schrijft Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad. De linkervleugelverdediger zou met het oog op het WK in de tweede seizoenshelft meer willen spelen en zou bij Ajax aan die wens kunnen voldoen. 

Gerelateerd:
Ajax-logo op De Toekomst

Ajax-talent trotse aanvoerder: "Ajax is een grote club"

0
Souffian El Karouani

'Ajax serieus geïnteresseerd in smaakmaker van FC Utrecht'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd