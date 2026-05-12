"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Ajax verloor zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht, waardoor de ploeg van trainer Oscar Garcia nu op een teleurstellende vijfde plek staat in de Eredivisie. Maarten Wijffels vreest zelfs dat de club uit Amsterdam rekening moet gaan houden met een doemscenario.
"Het zou bij het seizoen van Ajax passen dat ze de play-offs verliezen en een seizoen zonder Europees voetbal gaan bewerkstelligen", waarschuwt hij in de AD Voetbalpodcast. In dat geval neemt de aantrekkingskracht van Ajax af voor spelers die in beeld zijn bij de Nederlandse topclub.
"Cruijff zal zijn Spaanse connecties aanspreken. Maar als jij een ambitieuze Spaanse speler bent: waarom zou je naar een Eredivisieclub gaan die geen Europees voetbal speelt? Dat lijkt me heel erg ingewikkeld. Ajax moet echt oppassen voor een glijdende schaal. Dat is echt aan de orde", constateert Wijffels.
De journalist beseft dat het aankoopbeleid van Jordi Cruijff cruciaal zal zijn. "Farioli deed ineens bovenin mee, dat was ook onverwacht. Als er bij PSV zes basisspelers vertrekken... Je weet het niet. Wel is het zo dat Ajax al jaren moeite heeft om spelers van niveau binnen te halen", beseft hij.
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de supporters, die tegelijkertijd ook zien dat hij bij lange na niet bij het niveau komt van pakweg Hatem Trabelsi", vervolgt Wijffels. "Je hoeft niet altijd bekende namen te halen. Ook onbekende namen kunnen er meteen staan. Wat Ajax nu haalt, is het allemaal niet."
