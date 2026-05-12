"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"

Ajax verloor zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht, waardoor de ploeg van trainer Oscar Garcia nu op een teleurstellende vijfde plek staat in de Eredivisie. Maarten Wijffels vreest zelfs dat de club uit Amsterdam rekening moet gaan houden met een doemscenario.

"Het zou bij het seizoen van Ajax passen dat ze de play-offs verliezen en een seizoen zonder Europees voetbal gaan bewerkstelligen", waarschuwt hij in de AD Voetbalpodcast. In dat geval neemt de aantrekkingskracht van Ajax af voor spelers die in beeld zijn bij de Nederlandse topclub.

"Cruijff zal zijn Spaanse connecties aanspreken. Maar als jij een ambitieuze Spaanse speler bent: waarom zou je naar een Eredivisieclub gaan die geen Europees voetbal speelt? Dat lijkt me heel erg ingewikkeld. Ajax moet echt oppassen voor een glijdende schaal. Dat is echt aan de orde", constateert Wijffels.