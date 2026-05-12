Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"

Niek
Anton Gaaei wordt gefeliciteerd na een goal voor Ajax
Anton Gaaei wordt gefeliciteerd na een goal voor Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax verloor zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht, waardoor de ploeg van trainer Oscar Garcia nu op een teleurstellende vijfde plek staat in de Eredivisie. Maarten Wijffels vreest zelfs dat de club uit Amsterdam rekening moet gaan houden met een doemscenario. 

"Het zou bij het seizoen van Ajax passen dat ze de play-offs verliezen en een seizoen zonder Europees voetbal gaan bewerkstelligen", waarschuwt hij in de AD Voetbalpodcast. In dat geval neemt de aantrekkingskracht van Ajax af voor spelers die in beeld zijn bij de Nederlandse topclub. 

"Cruijff zal zijn Spaanse connecties aanspreken. Maar als jij een ambitieuze Spaanse speler bent: waarom zou je naar een Eredivisieclub gaan die geen Europees voetbal speelt? Dat lijkt me heel erg ingewikkeld. Ajax moet echt oppassen voor een glijdende schaal. Dat is echt aan de orde", constateert Wijffels.  

De journalist beseft dat het aankoopbeleid van Jordi Cruijff cruciaal zal zijn. "Farioli deed ineens bovenin mee, dat was ook onverwacht. Als er bij PSV zes basisspelers vertrekken... Je weet het niet. Wel is het zo dat Ajax al jaren moeite heeft om spelers van niveau binnen te halen", beseft hij.

"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de supporters, die tegelijkertijd ook zien dat hij bij lange na niet bij het niveau komt van pakweg Hatem Trabelsi", vervolgt Wijffels. "Je hoeft niet altijd bekende namen te halen. Ook onbekende namen kunnen er meteen staan. Wat Ajax nu haalt, is het allemaal niet." 

Gerelateerd:
Arnold Bruggink in het bos

Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"

0
Lucas Jetten aan de bal tegen Roda JC

'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"

'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'

Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"

Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"

"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"

Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"

Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"

Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws